Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Il 62enne tecnico toscano ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi 2 anni, a partire dal prossimo luglio. Spalletti, che prende il posto di Gennaro Gattuso , approda sulla panchina del Napoli dopo il periodo sabbatico seguito alle due stagioni alla guida di un'Inter che il tecnico di Certaldo è stato in grado di riportare in Champions League con due quarti posti consecutivi. Lo riporta Gianluca Di Marzio di, attesa la comunicazione del club partenopeo.