La carriera di Maicon , protagonista del Triplete dell'Inter nel 2010, non conosce fine. Il terzino brasiliano, che nell'ultima stagione ha guidato i veronesi del Sona alla salvezza in Serie D da neopromossa, proseguirà a San Marino con la maglia del Tre Penne, club che parteciperà ai preliminari della Conference League, con un doppio impegno in programma l'8 e il 15 luglio.

E' la stessa società del Monte Titano a confermare la trattativa, ormai a un passo dall'essere realizzata. Maicon, 40 anni il prossimo 26 luglio, si aggregherà alla squadra il prossimo 21 giorno. E' il secondo ex nazionale brasiliano a indossare la maglia di un club sammarinese, come avvenne per Aldair con il Murata nella stagione 2007-2008.

Maicon debutta con il Sona Calcio - Sona-Ponte San Pietro - Serie D 2020/2021 - Credit: pagina ufficiale del Sona Calcio su facebook: ASD Sona Calcio Credit Foto From Official Website

