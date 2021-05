Adesso è ufficiale:. Il 25enne portiere francese cresciuto nelle giovanili del PSG e che quest'anno ha vinto la Ligue 1 con la maglia del Lille, ha firmato un contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi 5 anni, fino al 30 giugno 2026. Sbarcato all'aeroporto di Linate nella serata di lunedì, Maignan si è sottoposto alle visite mediche di rito il giorno successivo: ora è arrivata anche la firma e con essa l'ufficialità dell'operazione da parte del Milan.

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore francese Mike Maignan dal LOSC Lille a partire dall'1 luglio 2021. Il portiere ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 16".

"Nato a Cayenne (Guyana francese) il 3 luglio 1995, Mike Maignan è cresciuto nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain. Nell'estate 2015 è passato al LOSC Lille con cui ha collezionato 180 presenze in sei stagioni, conquistando il titolo di Campione di Francia nel campionato appena concluso".

"Dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili della Francia, dall'Under 16 all'Under 21, nell'ottobre 2020 ha esordito con la Nazionale maggiore e rientra nell'elenco dei 26 convocati che prenderanno parte ai Campionati Europei del 2021".

Maignan percepirà un ingaggio di circa 2,8 milioni di euro stagione bonus compresi. Il Milan verserà nelle casse del Lille 15 milioni di euro (13 + 2 di bonus) per il cartellino del giocatore che sarà a tutti gli effetti il portiere titolare dei rossoneri a partire dalla stagione 2021-22. Definitivamente interrotte le trattative per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma : secondo quanto precisato da Sky Sport, circa un mese fa i rossoneri avevano messo sul tavolo un contratto biennale da 7 milioni a stagione (+ uno di bonus) con l'inserimento di una clausola da 20 milioni in caso di mancata qualificazione alla Champions. Offerta rispedita al mittente: