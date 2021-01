Il Milan ha ripreso a macinare punti in campionato ed è riuscito a superare non senza difficoltà il turno di Coppa Italia (in entrambi i casi contro il Torino di Giampaolo) ma continua a guardare con interesse all’attuale finestra di mercato: dopotutto l’emergenza in attacco non è finita, visto che Rebic è ancora chiuso in casa causa Covid, Leao alla prossima è squalificato e Ibrahimovic è ancora a mezzo servizio dopo l’ultimo infortunio.

A 34 anni, l'ex attaccante della Juventus rappresenta l'"usato sicuro", il giocatore che tappa il buco in attacco quando c'è bisogno senza fiatare: dopo la non certo esaltante esperienza qatariota all'Al-Duhail - 8 partite, 2 gol e poi via dopo un semestre - Mario potrebbe accontentarsi di 1,8 milioni di euro per i prossimi sei mesi , magari con un'opzione per il prossimo anno, andando a infierire solamente in maniera marginale sul bilancio del Milan. Giocatore "finito"? Ricordate cosa si diceva di Zlatan Ibrahimovic quando è arrivato a Milano un anno esatto fa?

Quello di Gianluca Scamacca è un po' il nome del momento: 22 anni appena compiuti (lo scorso 1° gennaio), attaccante dal fisico importante e in grado di giocare anche molto per la squadra, l'attaccante del Sassuolo (in prestito al Genoa) dopo i 13 gol con l'Ascoli in B la scorsa stagione, ha dimostrato di poter stare tranquillamente anche in Serie A, con 6 centri in 15 partite in questo primo scorcio di stagione. Piace a molti, dalla Juventus in giù, ma il Sassuolo per meno di 25 milioni di euro non lo lascerà partire. Scamacca al Milan sarebbe un investimento per il futuro: può arrivare anche subito, "rubare" da Ibrahimovic e poi rappresentare il suo successore in una prossima eventuale stagione dello svedese in rossonero, inevitabilmente più limitata nelle presenze.