Marek Hamsik riparte dalla Svezia. L’ex capitano del riparte dalla Svezia. L’ex capitano del Napoli , svincolatosi dopo l’addio ai cinesi del Dalian Pro, questo pomeriggio ha ufficialmente un contratto fino al 30 agosto prossimo con il Goteborg, di cinque mesi e debutterà fra un mese quando l'Allsvenskan, riprenderà il via ad aprile.

"Abbiamo avuto un ottimo dialogo sin dal primo contatto e c'è un consenso nel nostro pensiero calcistico - le parole del direttore sportivo del Goteborg Pontus Farnerud - Marek è qui per giocare ed è molto motivato. Rappresenta gran parte di ciò che il Goteborg vuole essere. Le sue qualità, assieme al suo carisma, alla sua professionalità e alla sua passione, lo rendono unico".

Hamsik, che non gioca dal settembre 2020, spera di potersi guadagnare un posto per i prossimi Europei in cui la nazionale slovacca se la vedrà contro Spagna, Polonia e proprio la Svezia.

Io e il Dalian abbiamo risolto in maniera consensuale il contratto, purtroppo con questa pandemia da Coronavirus non è semplice volare in Cina e regolarsi con le quarantene: una volta svincolatomi ho cercato l’opzione migliore per mettermi in mostra per l’Europeo e il Goteborg mi ha garantito la migliore opportunità. Dove giocherò? Sono a disposizione del mister ma parlando con lui credo che agirò più da mezzala in inserimento da numero 8”.

