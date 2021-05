Certi amori non finiscono. Viene da citare Antonello Venditti per raccontare il ritorno dii alla Juventus. Il tecnico livornese ha deciso di declinare le proposte arrivategli sia dal Real Madrid , che lo avrebbe voluto al posto di Zinedine Zidane, sia dell'Inter ( che dopo l'addio di Antonio Conte aveva messo Allegri in cima alla lista delle preferenze) ma non ha resistito al richiamo della formazione bianconera e di Andrea Agnelli. Secondo, resta solo da decidere la durata del contratto che sarà verosimilmente di 3 o 4 anni, ma non ci sono dubbi che sarà proprio l'allenatore dei 5 scudetti consecutivi a guidare la Vecchia Signora nella prossima stagione e a tentare di detronizzare proprio l'Inter riportando la Juve sul trono d'Italia.