Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Secondo La Provence Walter Mazzarri sarebbe il nome nuovo per la panchina del Marsiglia dopo il burrascoso addio di André Villas-Boas. I colloqui con Sarri e Favre non avrebbero fornito l’esito sperato e qualora dovesse sfumare la pista Jorge Sampaoli – obiettivo numero uno – l’OM si rivolgerebbe all’ex tecnico del Napoli, che si porterebbe Fabrizio Ravanelli come vice.

“Ho parlato col Santos, col Sao Paulo con la selezione cilena ma non ho firmato nulla, potrei prendere l'aereo domani per una nuova avventura come potrei restare a casa per i prossimi mesi. Non ho lasciato il Defensa per alcun club". Parola e musica di Hernan Crespo, riportate da TycSports. Nuova avventura in vista per il “Valdanito”?