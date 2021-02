Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Messi, la chiave di Mbappe

“Messi, la chiave di Mbappe” titola il quotidiano sportivo spagnolo "Marca" questa mattina. Se Mbappe partisse destinazione Real Madrid allora il PSG potrebbe a quel punto piazzare il blitz decisivo per Leo Messi. E/o viceversa. L'incastro di mercato è quello. Secondo "Marca" l'asso francese del PSG non vedrebbe l'ora di giocare al Bernabeu coronando un suo sogno di ragazzino. Quanto a Messi, la campagna parigina è ormai entrata nel vivo.

La nostra opinione: Da Parigi ci provano, eccome, da Di Maria in giù. Sanno che il futuro della “Pulce” è il bilico e mai come in questo momento potrebbe davvero lasciare Barcellona. Rinunciare a Mbappe per salire treno Messi - quello che passa una sola volta nella vita - al volo? Questo è il dilemma sotto la Tour Eiffel. Da Madrid osservano con attenzione, si cerca ancora l'erede di Cristiano.

Milan su Thauvin

La finestra di calciomercato invernale si è da poco chiusa ma Maldini e Massara lavorano già sottotraccia per il futuro. Piace il trequartista (di destra) Thauvin del Marsiglia, un vecchio pallino della dirigenza rossonera. Il francese ha scelto da tempo di non rinnovare e secondo Tuttosport chiederebbe un ingaggio da 3,5 milioni di euro. Troppo per i forzieri rossoneri, considerando il nodo commissioni all’entourage.

La nostra opinione: Il trequartista è un profilo decisamente interessante e “fit” per il Milan di Pioli e a cifre contenute un potenziale affare per la prossima estate. Con quel sinistro lì Thauvin potrebbe certamente infiammare San Siro.

Mkhitaryan rinnova

Henrix Mkhitaryan prossimo al rinnovo di contratto con la Roma, che l’estate 2019 lo aveva prelevato dall’Arsenal a parametro zero. Incontro in vista tra l’entourage del giocatore e il general manager giallorosso Tiago Pinto, stando alla ricostruzione della Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: Nessuno crea occasioni da rete come l’armeno in Italia e dunque per la serie A “Miky” è un top player conclamato. Rinnovarlo sarebbe uno “statement” per la Roma, una dichiarazione d’intenti per restare al vertice.

