Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Supercoppa Arthur: "Messi o Ronaldo? Tra i due dico CR7" 19/01/2021 A 16:35

Messi e Cristiano a Miami

"So che a Miami i nostri fan vogliono vedere grandi star. Abbiamo già giocatori come Gonzalo Higuaín e Blaise Matuidi che portano già fascino, ma in futuro vogliamo avere l'opportunità di portare grandi nomi. Leo e Cristiano sono stati menzionati, sono stati i migliori negli ultimi 15 anni. Vogliamo attrarre i migliori giocatori. Miami ha un grande potere di attrazione su chiunque e questi sono i giocatori che vogliamo portare qui ", parole e musica di David Beckham, proprietario e presidente dell’Inter di Miami.

La nostra opinione: “Becks” fa sul serio e chissà che in un futuro nemmeno troppo lontano i due marziani del nostro calcio non possano davvero giocare per la stessa squadra e, come già qualcuno anni fa, portare i loro talenti a South Beach. Progetto Galacticos “under construction” per l’ex Real Madrid.

Garcia torna a casa

Il giovane centrale del Manchester City Eric Garcia è promesso sposo del Barcellona, con cui firmerà a giugno. Riguardo il giovane centrale classe 2001 ha parlato anche lo stesso Guardiola, che si è detto dispiaciuto per la situazione: "Eric Garcia? Penso che andrà al Barcellona. Il Barcellona non prende giocatori a caso, lo prende perché è un top player. Nelle ultime due partite non è stato convocato, mi si è spezzato il cuore. Non se lo merita "

La nostra opinione: L’interessante centrale di difesa tornerà dunque a casa dopo l’esperienza inglese (protagonista più la stagione passata che quella in corso), a riprova di quanto l’attuale Barcellona punti sui giovani per la "ricostruzione".

Koeman: "Messi è un vincente, abbiamo bisogno di lui"

Calciomercato 2020-2021 Juve: scambio Dybala-Icardi col PSG? Bayern su Koulibaly UN GIORNO FA