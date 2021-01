Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Messi al PSG, Leonardo esce allo scoperto

"I grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista del PSG, anche se questo ovviamente non è il momento di parlarne o di sognare – le parole di Leonardo, direttore sportivo del club parigino in un'intervista a France Football – Siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino la vicenda. Anzi no, non siamo ancora seduti ma abbiamo un posto riservato. Però sappiamo che nel calcio quattro mesi sono un'eternità, soprattutto in un periodo così. Vedremo cosa accadrà". Sport e Mundo Deportivo aprono con questa notizia.

La nostra opinione: Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Leo Messi. Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi, compreso il presunto sfogo di Sergio Ramos con Florentino Perez, a parlare apertamente dell'ipotesi di un possibile arrivo sotto la Tour Eiffel della Pulce è Leonardo. L'addio al Barcellona è inevitabile e Parigi sembra essere una destinazione molto gradita.

Milik al Marsiglia: giorno decisivo

L’offerta del Marsiglia al Milan per Arek Milik ha toccato quota 12 milioni di euro: 8 milioni garantiti con un prestito con obbligo di riscatto (e pagamento biennale), più altri 4 milioni di bonus, legati alla qualificazione in Champions League e ai risultati del giocatore in termini di presenze e di gol. Lo riporta la Gazzetta dello sport.

La nostra opinione: ci siamo anche se con AdL queste operazioni sono sempre complesse sia in entrata che in uscita. Il Napoli avrà anche una percentuale sulla rivendita del 20 per cento per la parte eccedente gli 8 milioni. La società francese ha raggiunto un'intesa di massima con l’attaccante polacco, pronto a firmare un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione. In parallelo, però, Milik deve prolungare il suo legame (in scadenza a giugno) con la società campana in cui ci sono ancora in gioco le cosiddette clausole (dal mercato interno alla remissione delle cause del Napoli). In giornata a Marsiglia si aspettano una risposta formale.

Roma, spunta Otavio

La Roma ci prova. El Shaarawy sarebbe accolto a braccia aperte se arriverà in prestito gratuito o, meglio ancora, rescinderà dallo Shanghai Shenhua, mentre Bernard dell’Everton dovrebbe essere inserito in una trattativa che coinvolga il portiere Olsen (piace ad Ancelotti) e dovrebbe ridursi l’ingaggio (attualmente oltre i 4 milioni di euro). Occhio a Otavio del Porto che a giugno si libererà gratis. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: dopo il ko nel derby i Friedkin, che hanno giudicato inaccettabile una sconfitta come quella patita ad opera della Lazio, e Paulo Fonseca predicano un ritorno sul mercato per rafforzare la rosa. Il portoghese Otavio piace anche al Milan, ma grazie ai buoni uffici del nuovo general manager Tiago Pinto, la Roma ci proverà. E se ottenesse il sì, magari pur avendolo a disposizione solo dalla prossima stagione, chissà che Fonseca non stringa i denti e non provi a fare di necessità virtù.

