Lionel Messi ha deciso: rimarrà al Barcellona oltre la scadenza del suo contratto (fissata per il prossimo 30 giugno) e per farlo si è reso persino disponibile a ridursi l'ingaggio in maniera sensibile per venire incontro alle difficoltà economiche del club blaugrana. Lo sostiene l'emittente televisiva argentina TVE secondo cui le trattative per il rinnovo di contratto dell'argentino sono ufficialmente iniziate con l'incontro tra il papà del giocatore, Jorge Messi, e il presidente del Barcellona Joan Laporta. La notizia arriva all'indomani dell'indiscrezione di mercato secondo la quale il PSG avrebbe formulato un'offerta irrinunciabile al giocatore per convincerlo a trasferirsi a Parigi.