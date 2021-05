Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan: Brahim Diaz ha convinto Pioli, rimarrà

Secondo la Gazzetta dello Sport le ultime brillanti prestazioni di Brahim Diaz contro Juventus e Torino hanno convinto Stefano Pioli: il 21enne spagnolo, arrivato in prestito dal Real Madrid la scorsa estate, rimarrà in rossonero. A questo proposito la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha già fissato un appuntamento con le merengues. Resta da definire la formula: sarà acquisto a titolo definitivo o attraverso un rinnovo del prestito?

La nostra opinione. Brahim Diaz ha senza dubbio maggiori possibilità di trovare spazio nel Milan che nel Real Madrid, e nella fase più delicata della stagione ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e incisivo. Ha ampi margini di miglioramento e l'idea del Milan di puntare su di lui anche in futuro appare più che sensata anche in considerazione della sua giovane età.

Mourinho vuole Koopmeiners per la sua Roma

José Mourinho studia la Roma a distanza e pianifica le prossime mosse di mercato insieme ai Friedkin. Secondo la Gazzetta dello Sport il club giallorosso sarebbe tornato alla carica per Teun Koopmeiners, 23enne centrocampista e capitano dell'AZ Alkmaar, squadra con cui quest'anno ha uno score notevole fatto di 17 gol e 7 assist. Per la sua duttilità (è molto abile anche nel lavoro di rottura) piace molto al tecnico portoghese. Costa 20 milioni. In difesa occhi puntati su Nuno Tavares, esterno classe 2000 del Benfica in grado di giocare sia a destra che a sinistra: per averlo servono circa 8 milioni.

La nostra opinione. I profili di Koopmeiners e Nuno Tavares, di sicuro non gli unici annotati sul taccuino di Tiago Pinto, sono indicativi della strategia della Roma di Friedkin: gli investimenti di una certa consistenza si fanno per giocatori giovani con ampi margini di miglioramento e valorizzabili dal punto di vista economico. Una sorta di nuova prospettiva per Mou.

Teun Koopmeiners in azione con la maglia dell'AZ Alkmaar - Eredivisie 2020-21 Credit Foto Getty Images

Dalla Spagna: Raul l'erede di Zidane al Real?

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, qualora le strade tra il Real Madrid e Zinedine Zidane dovessero dividersi a fine stagione, uno dei candidati a prendere il posto di Zizou sarebbe Raul Gonzalez Blanco. L'ex grande attaccante, che oggi ha 43 anni, allena attualmente il Real Castilla e potrebbe essere promosso ad allenatore della prima squadra.

La nostra opinione. Impossibile, per ovvie ragioni, dare un giudizio sul Raul allenatore. L'aspetto più intrigante della vicenda è legato all'eventuale effetto domino causato dall'addio di Zidane. Dove andrà Zizou? Alla guida della Nazionale francese dopo gli Europei o in un altro club (magari alla Juve)? Sarà un'estate molto calda a Madrid.

