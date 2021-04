Milan si avvicina con velocità al rinnovo, Ibrahimovic, ma Maldini e Massara non riescono a trovare l'accordo per prolungare con Çalhanoglu, anche lui in scadenza di contratto. 4 milioni a stagione. Ma Çalhanoglu non ne vuole sapere... Ilsi avvicina con velocità al rinnovo, per un altro anno , di, ma Maldini e Massara non riescono a trovare l'accordo per prolungare con, anche lui in scadenza di contratto. Dopo mesi di trattative , infatti, c'è ancora distanza tra la richiesta del trequartista turco e la disponibilità dei rossoneri. Milan, che peraltro, aveva alzato la propria offerta da 3,5 milioni l'anno a. Ma Çalhanoglu non ne vuole sapere...

Una bella gatta da pelare per il Milan, considerando l'importanza che il turco ha assunto nelle ultime due stagioni nello scacchiere di Pioli. Dietro però ci sono altri club che hanno fatto una proposta al classe '94. Secondo Sky Sport, infatti, sia il Chelsea che la Juventus si sono mosse per arrivare al trequartista a parametro zero.

Con questa formula, ovviamente, c'è più margine per strappare un contratto e per arrivare ai 5 milioni richiesti da Çalhanoglu. In vantaggio c'è proprio la Juventus che ha messo già da tempo il turco nel mirino.

