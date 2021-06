A breve Gianluigi Donnarumma diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del PSG. Per il portiere della Nazionale è pronto un contratto che lo legherà al club parigino fino a giugno 2026. Già nelle prossime ore lo staff medico del Paris Saint Germain dovrebbe recarsi nel ritiro degli azzurri per far sostenere a Donnarumma, in campo nel 3-0 rifilato dall'Italia alla Turchia all'esordio di Euro 2020, le visite mediche di rito dopo le quali verrà posta la firma sull'accordo.