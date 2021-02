Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan-Donnarumma: per il rinnovo c'è ancora distanza

Il Milan non manca di ostentare ottimismo circa il buon esito della trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, il cui accordo attuale scade il prossimo 30 giugno. Tuttavia, come sottolinea il Corriere della Sera, gli ostacoli non mancano. Mino Raiola chiede un ingaggio di 10 milioni a stagione, i rossoneri per ora sono arrivati a 7 più bonus. L'agente, inoltre, vorrebbe l'inserimento nel contratto di una clausola rescissoria non superiore ai 30 milioni, mentre il Milan spinge per una cifra più alta (almeno 40). Anche sulla durata del nuovo accordo l'intesa è da perfezionare: il Diavolo vorrebbe un prolungamento di 4 anni, Raiola di 3.

La nostra opinione. Le divergenze tra il Milan e Raiola sono quasi esclusivamente di natura economica. Problemi non da poco, è evidente, ma in questi casi un peso decisivo lo può senza dubbio avere la volontà del giocatore. E quella di Donnarumma, ribadita pubblicamente a più ripresa, è quella di proseguire la sua avventura in rossonero. Proprio per questo le probabilità di assistere a breve a una fumata bianca rimangono altissime.

La Juventus non molla Scamacca

Ultime ore di mercato elettriche in casa Juventus. I bianconeri, secondo Tuttosport, tenteranno fino all'ultimo di regalare un centravanti a Pirlo già in questa sessione invernale. L'obiettivo rimane Gianluca Scamacca, ma con il Sassuolo (proprietario del cartellino) manca ancora l'accordo sulla formula. I bianconeri spingono per un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto, gli emiliani pretendono l'inserimento dell'obbligo di riscatto in modo che, prima o poi, la cessione di Scamacca diventi a titolo definitivo. Se l'operazione non andasse a buon fine, a giugno tornerebbe nel mirino Arkadiusz Milik, appena trasferitosi al Marsiglia.

La nostra opinione. Difficile trovare una quadra per un'operazione di questo tipo quando mancano poche ore al gong. La situazione attuale non giova certamente al giocatore, che ha saltato le ultime 4 partite di campionato con il Genoa e non gioca titolare dal 6 gennaio.

Bologna: contatti per il colombiano Roger Martinez

Secondo Sky potrebbe essere Roger Martinez, 26enne attaccante colombiano del Club America (Serie A messicana), il rinforzo tanto desiderato da Sinisa Mihajlovic per il suo Bologna. Il ds Walter Sabatini, che conosce Martinez per averlo avuto ai tempi dell'esperienza in Cina con lo Jiangsu Suning, sta lavorando a un'operazione in prestito.

La nostra opinione. Il Bologna ha indubbiamente bisogno di un centravanti di peso (Barrow al momento non possiede queste caratteristiche, così come Palacio). Martinez è un'incognita per mille motivi e andrebbe testato in un campionato difficile come la Serie A. Un attaccante che conosce già il nostro calcio sarebbe senza dubbio un acquisto più sensato.

