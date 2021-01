Capitolo rinnovi e non solo. Maldini e Massara sono a lavoro in queste ultime ore per chiudere tante situazioni, vedi il vice Ibrahimovic o Simakan dallo Strasburgo. Ma, dovesse arrivare il centrale francese, dovrà partire qualcuno in difesa. Il nome è quello di Léo Duarte che dopo un anno e mezzo di anonimato potrebbe lasciare i rossoneri.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Casillas: "Donnarumma al Milan? Merita di meglio" IERI A 13:01

Il centrale brasiliano è in contatto con i turchi del Basaksehir che stanno scandagliando il mercato per un difensore dopo l'infortunio di Skrtel (stagione finita per l'ex Atalanta). Ecco che Duarte diventa un'opzione. Al Milan è un esubero, considerando che ha collezionato solo 117 minuti tra Serie A e Europa League.

In rosa c'è anche Musacchio che in questa stagione non è mai sceso in campo: prima per un infortunio alla caviglia, poi per una forma comunque carente. L'argentino potrebbe lasciare a gennaio visto la presenza di Gabbia e Kalulu, con l'ex Villarreal che viene seguito dal Genoa a caccia di un centrale.

Pioli: "Aver recuperato Ibrahimovic è importantissimo"

Serie A Milan-Torino, la moviola: giusto non dare il rigore a Verdi IERI A 21:47