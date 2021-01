Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

In attesa di un sì dello Strasburgo per Mohamed Simakan, il Milan si butta a capofitto sul mercato in cerca di un vice-Ibra. Sulle tracce del promettente attaccante romano (in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo) c'è anche la Juventus per portarlo subito a Torino come quarta punta, ma soprattutto per assicurarselo in prospettiva. La storica rivalità tra bianconeri e rossoneri si riaccende, dunque, non solo nella corsa Scudetto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo lo valuta 25 milioni di euro e il Genoa chiede unsostituto nel ruolo per liberarlo, la partita non è semplice.