Tra i giocatori che con ogni probabilità lasceranno il Chelsea neo Campione d'Europa figura anche Oivier Giroud, in predicato di passare al Milan di msiter Stefano Pioli secondo quanto riferisce "Sky Sport". Incontro tra club ed entourage del giocatore previsto per i prossimi giorni.

Secondo il portale d'informazione sportiva l'attaccante francese sarebbe molto vicino a trovare un accordo per il suo trasferimento in rossonero. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e di conseguenza sbarcherebbe a Milanello a parametro zero. Nella stagione che si è appena conclusa Olivier Giroud, tra tutte le competizioni, ha giocato 31 partite timbrando il cartellino del gol 11 volte (di cui 4 in Premier League e ben 6 in Champions League con tanto di clamoroso poker al Siviglia).

