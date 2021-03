Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, il rinnovo di Romagnoli è un caso diplomatico

La vittoria sulla Roma ha ridato entusiasmo in casa Milan, ma ha anche creato un terremoto in difesa. Già, perchè l'ottima prestazione di Tomori contro i giallorossi ha messo ulteriormente in ombra la posizione di Alessio Romagnoli, preferito all'anglo-canadese da Pioli. Il contratto del capitano rossonero scadrà tra 15 mesi e, come spiega la Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo è complicata. Il mancino ora guadagna 3,5 milioni e a 26 anni ritiene di dover fare un salto retributivo importante, ovvero intorno ai 6 milioni di euro. Anche lui, come Gianluigi Donnarumma, è assisistito da Mino Raiola e in attesa di un adeguamento contrattuale. La sensazione è che il Milan vaglierebbe con grande attenzione un'offerta per una sua cessione in estate intorno ai 20 milioni.

La nostra opinione: non c'è dubbio che la prestazione di Tomori contro la Roma abbia rotto gli equilibri della retroguardia rossonera, soprattutto se messa in paragone con le ultime uscite del capitano contro Inter e Spezia. Il processo di crescita di Romagnoli, al sesto anno a Milanello, è rallentato, vero. Ma nulla che non possa essere recuperato con un po' di sano turnover e diplomazia da parte dei vertici societari. Del resto, per ora, non si è registrata una rottura con lo staff tecnico di Pioli, anzi.

Tomori, il riscatto più vicino

Mentre via Aldo Rossi è alle prese con il caso Romagnoli, Pioli si gode Fikayo Tomori. La prestazione del classe '97 contro gli uomini di Fonseca ha convinto tutto l'ambiente e in casa Milan, stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, sta prendendo sempre più corpo l'idea di spendere i 28 milioni di euro per riscattarlo a fine stagione dal Chelsea. Tutto, però, è rimandato a maggio.

La nostra opinione: ha annullato Borja Mayoral. Sicuro nelle uscite palla al piede, attento a coprire le spalle al compagno di reparto Kjaer, devastante su quel recupero su Jordan Veretout lanciato a rete. Ora tutti si aspettano la conferma mercoledì a San Siro contro l'Udinese, ma la sensazione è che se il Milan deciderà di riscattarlo, Romagnoli dovrà fare le valigie quest'estate o la prossima.

Atalanta, deciso il riscatto di Romero

Il centrale ex Genoa, arrivato in estate dalla Juventus, è a Bergamo in prestito biennale (scadenza 30 giugno 2022) per due milioni di euro. Se l'Atalanta chiuderà questa stagione con una qualificazione alla prossima Champions scatterà un ulteriore bonus da due milioni portando il totale a 4. La società orobica ha poi un diritto di riscatto per l'acquisto a titolo definitivo del suo cartellino ad una cifra prestabilita di 16 milioni. Pagabili in tre esercizi. Formula e dettagli contrattuale che sembrano soddisfare Percassi che, salvo clamorosi ripensamenti, metterà le mani sul cartellino del giocatore. Lo riferisce Tuttosport.

La nostra opinione: con 27 presenze stagionali di cui 22 in campo per tutta la partita, Romero è nella top10 dei calciatori che hanno giocato più minuti in stagione (2.433 in tutte le competizioni) ed è già salito a quota 3 gol realizzati. Contro il Real Madrid è stato uno dei migliori, nonostante la sconfitta, e proprio i Galacticos hanno approfondito il suo profilo in vista della prossima stagione. Prepareranno una contro-offerta?

