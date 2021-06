Il Milan non vede l'ora di cominciare la prossima stagione e lo si può capire visto che i rossoneri torneranno in Champions League a 7 anni dall'ultima volta. La squadra di Pioli ha già fissato l'inizio del ritiro pre-campionato e la squadra comincerà a lavorare per la stagione 2021-2022 dall'8 luglio, presso il centro sportivo di Milanello.

Per “comunicare” questa data, il Milan ha twittato una foto di 5 giocatori: Ibrahimovic, Kessié, Romagnoli, Theo Hernández e Leão. Un indizio di mercato? Si perché sia Leão che Theo Hernández sono al centro di varie trame, tra il francese inseguito dal PSG al portoghese che piace in Premier League. Anche lo stesso Romagnoli potrebbe essere in uscita considerando che il suo contratto scadrà nel 2022 e non ci sono ancora contatti per il rinnovo.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 31/12/2020 A 12:17

Chi manca è invece Çalhanoglu che ancora non ha deciso cosa fare del suo futuro. Il contratto del turco è ormai scaduto, ma ha chiesto al Milan di rinviare il tutto a fine Europeo per capire se continuare o meno in rossonero.

Maldini, il discorso ai tifosi: "Siamo il Milan, è solo l'inizio"

Calciomercato 2020-2021 Calciomercato LIVE! Skriniar: "Resto all'Inter per difendere lo scudetto" 4 ORE FA