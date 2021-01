"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all'Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale".

Leu Duarte, arrivato al Milan dal Flamengo nell'estate del 2019, non è mai riuscito a imporsi in Serie A nonostante la contemporanea presenza dell'amico Lucas Paquetá. Dopo una stagione d'esordio da seconda scelta, il centrale ha disputato appena una ventina di minuti nell'attuale campionato, scendendo in campo solo nella prima giornata contro il Bologna. Dopodiché, complici la positività al Covid-19 di settembre e la scarsa fiducia riposta da Pioli nei suoi confronti, non è stato più utilizzato. Scalzato anche da Kalulu nelle settimane di maggiore emergenza. Al Basaksehir, dodicesimo in Turchia dopo la storico titolo conquistato qualche mese fa, avrà la possibilità di ricostruirsi.