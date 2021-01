Tramontata la pista per Simakan ? Il Milan non si tira indietro, nonostante l'infortunio del giocatore dello Strasburgo che salterà almeno i prossimi due mesi di campionato dopo un infortunio al ginocchio . Il comunicato del club alsaziano è stato chiaro, annunciando che Simakan dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia. Maldini però conosce le qualità del ragazzo e non vuole pensare di lasciarlo andare solo a causa di questo infortunio...

Non è detto, è un ragazzo che conosciamo bene, col quale abbiamo affrontato il discorso non solo per questo mercato, ma anche in quello precedente. Affinché le cose riescano devono essere d'accordo almeno in due, al momento non c'è niente