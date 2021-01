L'Inter vince, ma il Milan vuole rispondere per riportarsi a +3 dai nerazzurri e continuare il proprio percorso in vetta alla classifica. Intanto incombe il mercato con i rossoneri che stanno per ufficializzare l'arrivo di Mandzukic e hanno accelerato le operazioni per l'arrivo in prestito di Tomori dal Chelsea . Maldini ha fatto il punto della situazione spiegando le due trattative...

Innanzitutto credo che sia la conferma di una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l'anno scorso e ora continuiamo. Vi siete sentiti anche con Ibrahimovic? Non è proprio così. Noi conosciamo bene il carattere di Mandzukic, ci abbiamo parlato. Non ci confrontiamo con i giocatori per prenderne altri, abbiamo contatti continui con l'allenatore per questo tipo d'operazione. Nel calcio non c'è bisogno solo di bravi ragazzi, ma anche di gente determinata in campo. Poi è il gruppo che trascina