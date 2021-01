Calcio

Calciomercato, Milan, Mandzukic prende la 9, la maglia maledetta. Dopo Inzaghi, un incubo per tutti!

Da maggio 2012, ultima volta che Pippo Inzaghi ha vestito la maglia n° 9 del Milan: tutti gli attaccanti che hanno indossato questa maglia hanno fallito, ultimo Piatek che dopo gli 11 gol segnati nei primi 6 mesi in rossonero con la numero 19 nei sei mesi in cui ha giocato con la 9 ha realizzato 5 reti in 21 presenze, lasciando il Diavolo per l'Hertha Berlino. A Mario Mandzukic andrà meglio?

