Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l'ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all'estero.

Calciomercato 2020-2021 Donnarumma-Milan: perché Raiola spinge per l'addio 04/05/2021 A 10:54

Donnarumma al Barça?

Secondo quanto riporta As il super agente Mino Raiola avrebbe offerto Gigio Donnarumma al Barcellona: il portierone rossonero potrebbe dunque arrivare in Catalogna a parametro zero, con il club blaugrana che starebbe già pensando di mettere l'attuale numero uno Marc-André ter Stegen sul mercato. Notizia/indiscrezione "bomba" dalla Spagna questa mattina, sulla prima pagina del popolare quotidiano madrileno.

La nostra opinione: La love story tra Gigio Donnarumma e il Milan è ormai agli sgoccioli, ancor più se il Diavolo non riuscirà a centrare il recinto Champions League fallendo il match point contro la Dea nell'ultima giornata di campionato. Non è da escludere la pista Barcellona, così come in generale la pista estera per un calciatore che chiede assieme al suo entourage un ingaggio in doppia cifra fuori portata per i club nostrani. Quanto potrà ancora continuare la querelle Donnarumma/Milan? Raiola intanto ha cominciato a tessere le sue trame...

Pirlo aggrappato alla Champions

Andrea Pirlo proverà a giocarsi le sue carte fino in fondo: centrando la Champions per sfoderare l’ultima carta alla proprietà bianconera. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni lo confermerebbe – nel suo editoriale di stamattina – e più in generale secondo il quotidiano sportivo nazionale una possibilità di riconferma c’è, a patto che il tecnico bresciano centri la Champions. Dovrà ripartire dagli ottimi segnali mostrati in Coppa contro l’Atalanta, in particolare da quel secondo tempo “da leoni”.

La nostra opinione: Le quotazioni di Pirlo sono risalite dopo che la sua Juve ha sbranato la Dea nei secondi 45 minuti della finale di Coppa Italia, ma al netto dei titoli e dell’eventuale approdo in Champions League noi caldeggeremmo il cambiamento facendo all-in su Zidane. Dna Juve e abitudine a signoreggiare la Champions. Un tecnico lo si valuta a 360 gradi per l’operato di tutta la stagione, non solo per il rush finale.

Buffon e Inzaghi al Monza?

“Il dirigente folle e ambizioso” che ha contattato Buffon secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe Adriano Galliani, che dopo la debacle nei playoff contro il Cittadella starebbe pensando di affidare la panchina a Super Pippo Inzaghi e la porta proprio al Gigi Nazionale. Buffon tentato secondo la Rosea.

La nostra opinione: Buffon ha ancora calcio, nelle mani e nelle gambe: lo ha dimostrato tutte le volte che è stato chiamato in causa in questi ultimi due anni alla Juventus. Si metterà in gioco dunque ancora una volta, a 43 suonati, e secondo noi farà anche bene. Il Monza è la pazza idea che fa al caso suo e anche a quello dell’amico Pippo Inzaghi.

