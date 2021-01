Movimenti sia in entrata che in uscita per la retroguardia del Milan. La Lazio sarebbe a un passo da chiudere per il centrale argentino Mateo Musacchio, in scadenza a giugno e per il quale il club rossonero chiede un indennizzo di 1 milione di euro. Per il giocatore, invece, contratto di sei mesi con opzione per le prossime stagioni ad un ingaggio annuale pari a 2 milioni. Lo stesso tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha confermato, in qualche modo, la trattativa, decollata dopo l'infortunio del brasiliano Luiz Felipe: "Con il direttore sportivo Igli Tare c'è molta sinergia. Tutti sappiamo che in difesa c'è bisogno di un rinforzo e spero vivamente arrivi qualcuno da poterci dare una mano". Musacchio, arrivato dal Villarreal nell'estate 2017, ha collezionato 75 presenze complessive e 2 reti in maglia rossonera.