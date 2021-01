Il Milan è scatenato sul calciomercato. E viste le numerose assenze, fra infortuni e positivi al Covid (Theo Hernandez e Calhanoglu gli ultimi due), era inevitabile. Dopo aver preso Meité, ufficializzato venerdì, Maldini e Massara sono pronti a chiudere altri due colpi: uno in attacco e l’altro in difesa, proprio come richiesto da Stefano Pioli. L'operazione Mandzukic è fatta, come rivela Sky Sport: affare da 1,8 milioni per un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L’operazione è sempre più vicina alla chiusura: nelle prossime ore verrà finalizzato il tutto, così che il croato potrà arrivare in città lunedì o al massimo martedì e mettersi a disposizione di Pioli. Anche Zlatan Ibrahimovic sarebbe felice dell’arrivo dell’ex Juve, come riporta milanlive.it.