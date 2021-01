Resta caldissimo il calciomercato invernale del Milan . Dopo gli approdi in rossonero di Soualiho Meïté e Mario Mandzukic , la dirigenza rossonera sta pensando a come sistemare la difesa. Due piste: una ben avviata, l'altra in fase di crescita. Nel primo caso, si parla del centrale difensivo: l'infortunio che terrà fuori dai giochi per due mesi Mohamed Simakan dello Strasburgo, ha fatto virare Maldini & Massara vero Fikayo Tomori del Chelsea. Nel secondo, il nome nuovo è quello di Junior Firpo dal Barça.

Alla vigilia del match contro il Leicester City, l'allenatore del Chelsea Frank Lampard è tornato a parlare proprio Tomori e del suo possibile trasferimento al Milan: " Ha fatto passi da gigante nelle ultime 2-3 stagioni, ma avrebbe bisogno di giocare e io quest'anno non posso concederglielo con continuità ". Il club rossonero si sarebbe accordato con quello londinese per un prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 30 milioni di euro.

Discorso terzini: il laterale destro Andrea Conti è stato convocato per l'ultima volta per la trasferta di Cagliari prima del trasferimento ufficiale al Parma (dove ritroverà mister Roberto D'Aversa, già suo allenatore ai tempi della Virtus Lanciano); il Milan avrebbe quindi avviato un sondaggio col Barcellona per il versatile cursore mancino Junior Firpo - dominicano naturalizzato spagnolo classe 1996. La trattativa è ancora in stato embrionale, anche perché il club catalano chiede parecchio per l'eventuale diritto di riscatto. Ad ogni buon conto, inizia a filtrare ottimismo.