Scamacca, esame da vice Ibra

Molte strade portano a Gianluca Scamacca. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel cast per il posto di erede di Ibrahimovic, il gigante del Genoa (ma di proprietà del Sassuolo, ndr) è in prima fila. A Sportweek ha dichiarato che sarebbe disposto a fare la "riserva" di un campione di 39 anni , lanciando una sorta di segnale ai rossoneri, che lo seguono da tempo. E domenica Scamacca avrà la possibilità di giocarsi altre carte per convincere proprio quel Milan che gli ha messo gli occhi addosso.

La nostra opinione: causa squalifica, non sarà in campo né in panchina, ma Ibrahimovic resta, ovviamente, un punto fermo del Milan di Pioli. E sarà così anche nella prossima stagione. Tuttavia, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi dovranno rimpolpare il reparto offensivo, perché Zlatan ha bisogno di un vero alter ego, ovvero di un centravanti che possa dargli il cambio e magari imparare da lui. L’interesse della società milanista per Scamacca non è nato ieri. Ma quanto vale il giocatore? A gennaio il Sassuolo aveva fissato il prezzo a 25 milioni, ma col passare dei mesi il costo è cresciuto. Dal club neroverde arrivano segnali che la cifra giusta sia vicina ai 30 milioni di euro. La trattativa non è ancora iniziata, ma il Milan, che ovviamente non ha intenzione di fare follie, busserà molto presto alla porta del dg Carnevali.

La Fiorentina ha scelto Gattuso

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Rino Gattuso potrebbe finire in estate alla corte di Rocco Commisso che lo stima parecchio come tecnico e come uomo. Prematuro parlare di un accordo vicino anche se l’approccio c’è stato. Perché se da un lato la Fiorentina sarebbe pronta a concludere, il tecnico vuole rimanere concentrato sul campionato e non ha alcuna fretta di firmare.

La nostra opinione: passata la tempesta al Napoli, Rino ha più che mai un gruppo che lo segue e la squadra è convinta di riuscire nell’inseguimento per trovare la qualificazione a uno dei posti Champions. Per questo e anche per coerenza personale Gattuso non vuol distrarsi con discorsi sul proprio futuro che affronterà al momento giusto. Se Commisso non nasconde il proprio interesse, anche la Roma dei Friedkin ha fatto qualche sondaggio. Al tempo stesso il potente Jorge Mendes, l’agente portoghese di Gattuso, sta tenendo le fila di alcuni discorsi aperti in Premier League e anche nella Liga spagnola.

"CR7 resta": parola di Pepe

Pepe si aspetta che anche nella prossima stagione Cristiano Ronaldo indossi la maglia della Juventus. "E’ felice a Torino, credo che resterà lì, anche perché ha un altro anno di contratto", ha detto il roccioso difensore del Porto, intervistato dal settimanale 'Novo'. La notizia è ripresa in apertura da Tuttosport.

La nostra opinione: "Certo, sarebbe molto bello se Cristiano potesse tornare nel campionato portoghese, anche se spesso la gente lo critica senza capire che sforzo faccia per realizzare più di 30 gol ogni stagione. All'estero ci sta rappresentando nella maniera migliore", ha chiosato Pepe, che con CR7 è stato tra i protagonisti del trionfo della nazionale lusitana a Euro 2016. Insomma, molte sono le voci che lo danno lontano da Torino anche per un discorso economico ma il futuro di Ronaldo è ancora tutto da scrivere.

