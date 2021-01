Tra campo e mercato, tra Torino e... Torino. Avversario domani sera, ma anche interlocutore sul tavolo delle trattative. Perché è proprio dalla rosa dell'ex Marco Giampaolo che il Milan potrebbe pescare per irrobustire il proprio gruppo entro il 1° febbraio: secondo 'Sky' i rossoneri stanno infatti parlando con gli agenti di Soualiho Meité , centrocampista granata, che potrebbe dunque diventare il prossimo rinforzo messo a disposizione dalla dirigenza a Stefano Pioli.

La possibile formula? Quella del prestito secco fino alla conclusione della stagione. La motivazione della corte a Meité? L'emergenza costante che Pioli sta vivendo in mezzo al campo e che, contro la Juventus, ha costretto il tecnico emiliano a schierare l'adattato Calabria accanto a Kessié. Pesa soprattutto l'assenza dell'infortunato Bennacer. Oltre alla situazione sempre instabile di Krunic, che appare destinato a cambiare squadra (negli scorsi giorni si è parlato del Genoa). L'ex Monaco e Bordeaux, dal canto suo, sta perdendo progressivamente spazio con Giampaolo, che nelle ultime giornate gli ha preferito Lukic e Linetty come partner di Rincon in mezzo al campo.