C'è Meité, ma non solo: alla ricerca di un centrocampista, per l'oggi ma anche per il domani, il Milan sta lavorando per prendere anche Matthias Svanberg, svedese del Bologna. La sua valutazione è di 15 milioni di euro, come rivela 'Sky'. Però, considerato che il Bologna non ha intenzione di lasciarlo partire già in questa finestra di mercato, l'intenzione del Milan è più che altro quella di bloccarlo in vista della prossima estate.