Fikayo Tomori atteso nelle prossime ore in Italia per le visite mediche, che saranno effettuate entro la mattinata di giovedì 21 gennaio. Secondo Sky Sport , il Milan avrebbe chiuso la trattativa col Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto sui 30 milioni di euro, a testimonianza di quanto il club londinese punti - in futuro - sul centrale difensivo anglo-canadese ex Derby County.

Un affare accelerato per la situazione non proprio idilliaca nella retroguardia romagnola, con Alessio Romagnoli squalificato e Simon Kjær non al meglio. Si punta, infatti, a convocare Tomori già per il match casalingo contro l'Atalanta, valevole per l'ultima giornata di andata del campionato di Serie A.