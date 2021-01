Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante le partite di campionato. Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli s'è soffermato sulla trattativa con l'Olympique Marsiglia per la cessione di Arkadiusz Milik: "C'è una trattativa in corso con il club, stiamo lavorando. Vedremo chi avrà più pazienza. C'è un grande rapporto con l'OM e anche con Arek, stiamo ragionando su un po' di cose".