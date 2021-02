Il gol in mezza rovesciata contro lo Schalke 04 nell'ultimo week end è stato solo uno dei tanti di Erling Haaland che da quando è arrivato al Dortmund ha collezionato la bellezza di 43 gol su 43 gare ufficiali (in tutte le competizioni). Ma l'attaccante norvegese per quanto tempo resterà in giallonero? In tanti se lo chiedono, in tanti lo vogliono. Ma chi se lo può realmente permettere? In estate ci avevano fatto un pensiero Manchester United e Chelsea, ma con i tempi stretti e i pochi denari a disposizione, Haaland è rimasto tranquillamente a Dortmund. Raiola ha una sua teoria...

Bundesliga Meraviglia di Haaland, Schalke nel baratro: 4-0 per il Dortmund 20/02/2021 A 17:18

Solo 10 squadre possono permettersi Haaland

Oggi solo 10 club possono permettersi di acquistare Haaland dal Borussia Dortmund e di questi 10, 4 sono inglesi. Non c'è nessun allenatore o direttore sportivo che oggi direbbe "non sono interessato" per un giocatore come Haaland. [Mino Raiola a BBC Sport]

Haaland, sforbiciata da Puskas Award! Gol pazzesco allo Schalke

Haaland, la stella del futuro

Tutti indicano Haaland come una delle stelle del futuro, perché è difficile fare quello che fa lui alla sua età. Sarà sicuramente una star per almeno i prossimi 10 anni. Siamo arrivati ad un punto un cui la gente si domanda per quanto ancora potrà godersi le giocate di Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Messi, per questo tutti stanno cercando la prossima generazione di talenti

Non resta quindi che aspettare sessioni di mercato 'normali' per capire il destino di Erling Haaland. La vera squadra interessata, oggi, è il Real Madrid che sogna la coppia Haaland-Mbappé. Potrebbe farcela? Sarebbe un dispendio economico impressionante...

Schalke 04-Borussia Dortmund 0-4: gli highlights in 90 secondi

