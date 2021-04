Come riportano i colleghi spagnoli di Marca.com, il futuro calcistico di Alvaro Morata è ancora piuttosto incerto. L'attaccante cresciuto nel Real Madrid è attualmente in prestito dalla Juventus, ma complice una stagione piuttosto strana non c'è ancora stata alcuna comunicazione riguardo al suo futuro. Le opzione sono sempre quelle L'attaccante cresciuto nel Real Madrid è attualmente in prestito dalla Juventus, ma complice una stagione piuttosto strana non c'è ancora stata alcuna comunicazione riguardo al suo futuro. Le opzione sono sempre quelle che avevamo già illustrato in questo pezzo : comprarlo a titolo definitivo (45 milioni), rinnovare il prestito (10 milioni) o interrompere il rapporto e farlo tornare a Madrid, sponda Atletico.

Nonostante dei numeri di tutto rispetto (16 gol e 12 assist stagionali), la sensazione è che il brutto momento economico del club bianconero possa incidere sul futuro del giocatore spagnolo. L'Atletico non ha ancora ricevuto alcun messaggio dalla Juve, e la speranza è quella di avere qualche notizia al più presto in modo da programmare la stagione 2021-22. Soprattutto in relazione al rapporto tra Simeone e Morata (non buono), che obbligherebbe i rojiblancos a sondare il mercato per trovare un'altra squadra al nativo di Madrid.

Vale la pena comprarlo a titolo definitivo? La nostra opinione

La situazione di Alvaro Morata è molto difficile da commentare poiché la sua posizione contrattuale è troppo dipendente dal futuro di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Se la Juve continuerà il rapporto con CR7 e troverà il denaro per l'adeguamento di contratto richiesto dall'argentino, allora credo sia giusto abbandonare la pista Morata. Se invece uno dei due dovesse salutare il Piemonte, allora il classe 1992 potrebbe tornare comodo con un altro anno di prestito. Sicuramente, l'acquisto a titolo definitivo è da escludere a priori. Troppi soldi per un futuro 30enne che sarebbe quasi impossibile da rivendere generando una plusvalenza.

