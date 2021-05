Come prevedibile, l'ufficialità di Mourinho alla Roma è la notizia che domina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Il tecnico portoghese, che ha sottoscritto con i giallorossi un contratto per 3 stagioni (dal 2021-22 al 2023-24), torna così ad allenare in Italia a distanza di 11 anni dalla conquista dello storico Triplete centrato nel 2010 alla guida dell'Inter. In attesa di conoscere le strategie sul mercato e il verdetto del campo, il ritorno dello Special One in Italia è prima di tutto un grande colpo mediatico, e per rendersene conto è sufficiente sfogliare i giornali.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Ecco quanto guadagnerà Mourinho alla Roma: le cifre 10 ORE FA

Gazzetta dello Sport: "Ave Mou"

Emblematico il titolo della Gazzetta dello Sport che definisce José Mourinho il nuovo imperatore giallorosso e, in un fondo a firma Andrea Di Caro, sottolinea "il salto carpiato da Fonseca a Mou". "La Roma - si legge - mette a segno forse il colpo più importante e mediatico della sua storia, prendendo uno dei tecnici più vincenti di sempre. I Friedkin alle parole, che non amano spendere, hanno preferito i fatti".

Il Corriere dello Sport: "Daje Mou"

"Condannato ad avere solo seguaci". Così il Corriere dello Sport definisce Mourinho in un articolo a firma di Giancarlo Dotto: "Come tutti i carismatici nati, Mou è condannato a non avere amici ma solo seguaci, gente disposta a morire per lui nei secoli. Il mondo per lui è una gigantesca cuccagna destinata a fornire a ripetizione conferme della sua grandezza. Il suo arco temporale non supera di solito i due anni. Il primo anno feconda, il secondo conquista e va, qualche volta scappa. A Roma firmerebbero con il sangue per una trama così, disponibili già da subito, in ogni caso, da città eterna ad amarlo perdutamente ed eternamente. A Roma non vedono l'ora di lui e lui non vede l'ora di Roma. Saranno ore memorabili".

Tuttosport: "Mourinho, è subito show"

"Mourinho alla Roma in un giorno ha già riportato la Roma al centro del mondo - si legge sull'editoriale di Tuttosport a firma Xavier Jacobelli - a giudicare dall'eco planetaria suscitata dalla sua scelta, autentico capolavoro dei Friedkin, degno di un copione molto americano, per stesura e interpreti, bravissimi ad ammantare con inusitato riserbo la più clamorosa operazione del mercato allenatori. È evidente che, nel momento in cui chiami in panchina un allenatore di questa fama e di questa levatura, il prescelto abbia ricevuto precise garanzie sulla strategia di rafforzamento della squadra e sugli obiettivi da perseguire d'intesa con la società. In attesa di vederlo all'opera, il suo ritorno galvanizza la Serie A, ne incrementa considerevolmente la sua capacità di attrazione in campo internazionale, è un viatico beneaugurante per la stagione che verrà, scrollandosi finalmente di dosso i tremendi mesi della pandemia. Non vediamo l'ora".

Inter, sei pronta per Mourinho vs Conte? Amici mai

Calciomercato 2020-2021 Mourinho alla Roma: tifosi in festa in strada e sui social 15 ORE FA