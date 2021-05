Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Maignan si presenta: "Milan progetto ambizioso, Ibra è un amico" UN' ORA FA

Nell'Allegri-bis non c'è spazio per CR7

Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus ha delle ripercussioni immediate sulla rosa bianconera. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se Cristiano Ronaldo dovesse ricevere quell'offerta che aspetta da tempo, Agnelli non si opporrebbe. Le vie su cui poter battere la cessione di CR7 sembrano essere due, quelle che portano al Manchester United o al PSG (l'occasione si creerebbe in caso di partenza di Mbappè destinazione Real e in cambio di Icardi), liberandosi del suo ingaggio. Dinamiche di mercato in mano a Jorge Mendes e Cherubini.

La nostra opinione: il club parigino sembra l'unico a potersi sobbarcare un'operazione del genere ques'estate. Per ripartire da zero soprattutto dal punto di vista economico (l'apporto tecnico del portoghese non si discute) la Juve ha bisogno di liberarsi di Cristiano. Allegri l'aveva capito già due anni fa quando lasciò intendere che la sua presenza frenava la crescita della squadra.

Anche Mourinho prova l'affondo per Cristiano

Ma c'è anche un'altra pretendente di CR7, in Serie A. La Stampa rivela che nei giorni scorsi Josè Mourinho, il futuro allenatore della Roma, avrebbe contattato il connazionale per salutarlo e capire le sue intenzioni: vestire la maglia giallorossa per l'alieno di Madeira sarebbe una soluzione per salvare i vantaggi del fisco italiano, ma lo stesso quotidiano torinese ammette che ad oggi la pista è molto complicata.

La nostra opinione: sarebbe un'operazione commerciale prima di tutto. Ancora Portogallo a rappresentare la Roma dopo Paulo Fonseca e l'arrivo in dirigenza di Tiago Pinto. Se son rose fioriranno.

Il Milan punta Giroud

Tuttosport i rossoneri sono molto vicini a Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che il prossimo 30 settembre compirà 35 anni e che sarà impegnato sabato nella finale di Champions contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il centravanti ha il contratto in scadenza con il club inglese ed è pronto ad affrontare una nuova sfida. Solo una finale da protagonista potrebbe spingere i Blues a offrirgli il rinnovo. Dopo aver ufficializzato Maignan , il Milan potrebbe presto piazzare un altro colpo... francese. Secondoi rossoneri sono molto vicini a Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che il prossimo 30 settembre compirà 35 anni e che sarà impegnato sabato nella finale di Champions contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il centravanti ha il contratto in scadenza con il club inglese ed è pronto ad affrontare una nuova sfida. Solo una finale da protagonista potrebbe spingere i Blues a offrirgli il rinnovo.

La nostra opinione: profilo sicuramente internazionale, ma c'è da considerare l'età. Il rischio è ritrovarsi un vice-Ibra con gli stessi problemi di Ibra.

Conte, vincere e dirsi addio: fra ristoranti, carri e sfoghi

Calciomercato 2020-2021 Lotito: "Inzaghi? Mi ha deluso sul piano personale" 2 ORE FA