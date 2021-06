Il 6 luglio sta arrivando, Grazie Carlito!". Una data che, con ogni probabilità, si riferirebbe al suo arrivo nella Capitale o, addirittura, dell'inizio del ritiro della squadra. José Mourinho continua a infiammare il popolo giallorosso . Nell'ultimo post sui suoi social, lo Special One - sotto un'immagine che lo ritrae impegnato in una seduta di allenamento col suo personal trainer, scrive: "!". Una data che, con ogni probabilità, si riferirebbe al suo arrivo nella Capitale o, addirittura, dell'inizio del ritiro della squadra.

Le prime indicazioni via Whatsapp

Squadra a cui il tecnico portoghese, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già impartito - via Whatsapp - le prime indicazioni per farsi trovare fisicamente pronti per i primi giorni in cui si farà sul serio.

Xhaka primo grande colpo

E sul mercato, sembra tutto intavolato per portare a Trigoria il primo, grande colpo: si tratta del centrocampista svizzero dell'Arsenal Granit Xhaka: l'accordo tra il giocatore e il tecnico è già stato stipulato, manca ancora quello con la dirigenza dei Gunners.

