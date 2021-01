Centrocampista moderno ed estremamente duttile, capace di agire distintamente sia da mezzala che da trequartista, dotato di visione di gioco (5 assist nella stagione corrente ben 9 nella passata annata, la prima in massima serie), inserimento, tecnica sopraffina e vizio del gol (già 4 le reti messe a segno in 16 presenze nel 2020-21), Zaccagni nel Napoli potrebbe essere il giocatore in grado di prendere il posto di Fabian Ruiz o Piotr Zielinski, due centrocampisti duttili e con caratteristiche simili a quelle di Zaccagni.