Lo scorso mese di gennaio fu Amir Rrhamani , il giocatore del Verona acquistato con 6 mesi d’anticipo dal Napoli e sbarcato a Castelvolturno solo a campionato concluso, dodici mesi dopo Hellas e Napoli sarebbero pronti ad orchestrare un altro affare con le medesime modalità e che permetterebbe al club di De Laurentiis di assicurarsi uno dei gioielli della squadra gialloblù: il 25enne Mattia Zaccagni . A lanciare la bomba è l’edizione online del quotidiano La Repubblica che dà l’affare per fatto, spiegando anche cifre e formula. 14 milioni la cifra che finirà nelle casse del club scaligero per il trasferimento del giocatore, che resterà parcheggiato alle dipendenze di mister Ivan Juric fino al 30 giugno .

Centrocampista moderno ed estremamente duttile, capace di agire distintamente sia da mezzala che da trequartista, dotato di visione di gioco (5 assist nella stagione corrente ben 9 nella passata annata, la prima in massima serie), inserimento, tecnica sopraffina e vizio del gol (già 4 le reti messe a segno in 16 presenze nel 2020-21), Zaccagni nel Napoli potrebbe essere il giocatore in grado di prendere il posto di Fabian Ruiz o Piotr Zielinski, due centrocampisti duttili e con caratteristiche simili a quelle di Zaccagni.