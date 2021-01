Fernando Llorente lascia il Napoli. In scadenza di contratto tra sei mesi, il centravanti spagnolo sta per diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Accordo raggiunto tra i due club, come rivela 'Sky', e chiusura definitiva in programma tra qualche giorno. Gattuso, che ha appena perso Milik e deve fare i conti con le non perfette condizioni fisiche di Mertens e con il ritorno dal Covid di Osimhen, ha infatti chiesto alla società di posticipare a lunedì, dopo la trasferta di campionato a Verona, la cessione dell'ex juventino.