Una volta terminata la stagione, saranno in tanti - tra staff e giocatori - a lasciare ilUno di questi saràche non rinnoverà il proprio contratto con i partenopei, contratto che scadrà a giugno del 2021. Ad oggi, infatti, non c'è stato nessun accordo tra società e giocatore, con entrambi le parti pronte a prendere strade separate. Sempre che non torni Maurizio Sarri ... Ma, a parte il fantamercato , l'agente di Hysaj rivela i contatti coldi Leonardo.