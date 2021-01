Calcio

Calciomercato, Napoli: Milik al Marsiglia per 9 milioni, Spalletti o Allegri per la Roma?

CALCIOMERCATO - L'OM affonda il colpo decisivo per portare l'attaccante polacco al Vélodrome: al Napoli vanno 9 milioni più 4 di bonus e il 20% sulla futura rivendita. Castro vola in Turchia e, al Karagümrük, giocherà coi vari Viviano, Biglia, Borini, Bertolacci e Zukanovic. Roma, per il post Fonseca si valutano Spalletti e Allegri. Fiorentina: Ribéry pensa a un possibile ritorno in Bundesliga.

00:01:00, 171 Visualizzazioni, un' ora fa