La telenovela Arkadiusz Milik è ormai giunta ai titoli di coda. L’attaccante polacco è a un passo dal lasciare Napoli e la Serie A e diventare il nuovo centravanti dell’Olympique Marsiglia. In queste ore Milik e il suo entourage saliranno su un aereo per la Francia e già nel pomeriggio svolgerà le visite mediche e, se tutto andrà per il meglio, diventerà il nuovo numero 9 del club allenato da André Villas Boas. Da settembre fuori dalla rosa di Rino Gattuso, il bomber – che aveva il contratto in scadenza al 30 giugno con il Napoli – ha deciso di accettare la corte dell’OM, facendo un favore anche ai partenopei che, guadagneranno un bel gruzzolo da un giocatore ormai in rotta con De Laurentiis e l’ambiente azzurro da settimane, e soprattutto eviteranno la beffa di vedere Milik giocare con la maglia di un altro club italiano.