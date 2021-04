Benitez il prossimo allenatore del Napoli. Nonostante le lusinghe di Aurelio De Laurentiis, Corriere dello sport, infatti, De Laurentiis non rinnoverà il contratto a Gattuso, anche se il Napoli dovesse centrare la qualificazione per la Champions League (Marca. Non saràil prossimo allenatore del. Nonostante le lusinghe di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe rivoluto il tecnico spagnolo , l'ex Liverpool e Chelsea vuole una nuova esperienza in Premier League. Secondo il, infatti, De Laurentiis non rinnoverà il contratto a Gattuso, anche se il Napoli dovesse centrare la qualificazione per la Champions League ( al momento il Napoli è 4° ), ma ad oggi non si conosce l'identikit del suo possibile successore. ADL credeva fortemente al ritorno di Benitez , ma lo spagnolo ha detto no tramite un'intervista a

Qual è il mio obiettivo?

Offerte? Ne ho già ricevute più di una in questi mesi, ma non era né il momento né il progetto giusto. Avevo bisogno di passare del tempo insieme alla mia famiglia. Vorrei trovare un club con l'ambizione di competere e di lottare per vincere titoli, o per sviluppare un progetto serio che ti porti a raggiungere in seguito quell'obiettivo

Ritorno in Italia, Inghilterra o Spagna?

La mia priorità continua a essere la Premier League. La mia famiglia è in Inghilterra ed è la Lega più completa in tutto e per tutto

Benitez è libero dal gennaio scorso, quando aveva chiuso la sua esperienza in Cina alla guida del Dalian Yifang. Senza fortuna, con un 12° posto in campionato.

