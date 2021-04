Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Neymar, è gelo col PSG: il brasiliano vuole il Barcellona

Secondo il quotidiano catalano Diari ARA, la trattativa tra Neymar e il PSG per il rinnovo di contratto del brasiliano in scadenza a giugno 2022 si sarebbe improvvisamente arenata. Il 29enne attaccante brasiliano, infatti, avrebbe ribadito la propria volontà di tornare al Barcellona per giocare di nuovo insieme a Messi compiendo così il viaggio in direzione contraria rispetto all'estate 2017, quando aveva lasciato i blaugrana per volare a Parigi.

La nostra opinione. Che Neymar voglia ricomporre il formidabile tandem con Messi non è certo un segreto. Solo che adesso, rispetto a qualche mese fa, è totalmente cambiata la prospettiva: le probabilità che la Pulce rimanga al Barcellona sono decisamente aumentate, ragion per cui tocca al brasiliano fare il primo passo e rovesciare il tavolo.

Juventus su Dembelé: ma che concorrenza!

E sempre in Spagna tocca al Mundo Deportivo rilanciare in prima pagina le manovre di mercato intorno a Ousmane Dembelé: il 23enne attaccante del Barcellona piace a diversi top club europei e il club catalano avrebbe già ricevuto le prime offerte. In pole position ci sono Juventus, Manchester United, PSG e Liverpool. Il contratto di Dembelé col Barça scade nel 2022.

La nostra opinione. Difficile in questo momento definire le priorità di mercato della Juventus, alle prese con una stagione delicata e indecifrabile. Un attaccante con le caratteristiche di Dembelé, in ogni caso, non sembra essere il profilo giusto per i bianconeri. Più che un altro esterno, serve una punta centrale da 20-25 gol a stagione.

Manchester City: è Haaland l'obiettivo numero uno

I tabloid inglesi insistono nell'accostare il nome di Erling Haaland al Manchester City. Sulle prime pagine di Sunday Express Sport e Sport Star Sunday, ad esempio, campeggia la gigantesca foto dell'attaccante norvegese che, nonostante le smentite di rito di Guardiola, sarebbe stato individuato come l'erede di Aguero una volta accantonata la pista Messi.

La nostra opinione. Nelle prossime settimane dovremo abituarci a leggere il nome di Haaland un po' dappertutto: sarà una delle operazioni più calde dell'estate 2021 e i colpi di scena non mancheranno. Il City non può non essere inserito tra le pretendenti al bomber del Borussia Dortmund.

Guardiola chiude ad Haaland: "A queste cifre non compriamo"

