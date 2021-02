Neymar lo aveva detto e nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità. Il brasiliano ha trovato l'accordo con Leonardo per il rinnovo di contratto col PSG: uno dei punti cardine su cui si era mossa la società nell'ultimo periodo, nonostante il mercato. L'attaccante classe '92 ha un contratto fino a giugno 2022 e più volte è stato accostato al Barcellona, in ottica di un clamoroso ritorno nella Liga, ma - vista la crisi del club catalano - ha deciso di rimanere al PSG dove la "situazione finanziaria” è solida. Ecco che Neymar è pronto a rinnovare per 4 anni (fino al 2026) con un ingaggio a salire.