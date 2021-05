Neymar e il PSG andranno avanti insieme fino al 2025. Lo annuncia il club parigino sui propri canali social, con un video in cui l'attaccante brasiliano gongola con indosso la maglia rossoblù e in cui non c'è altro che un hashtag, #NeymarJr2025.

Rinnovo dopo le sirene di Barça e Real

Calciomercato 2020-2021 Effetto-Mourinho: la Roma è su Belotti 6 ORE FA

Si tratta di un anno in meno rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi, ma è comunque un grande traguardo se si consiodera il rapporto inizialmente difficile tra il giocatore e il club, con i classici mal di pancia e la voglia di andare via. Spesso O'Nei è stato accostato al Barcellona per un ipotetico ritorno e al Real Madrid; almeno per un paio d'anni, dunque, la questione mercato che riguarda il brasiliano dovrebbe essere messa a tacere.

"Credo ancora di più in questo grande progetto"

Ecco le prime parole del giocatore in proposito:

Sono molto felice di poter continuare la mia avventura qui. Sono molto contento a Parigi e orgoglioso di far parte di questa rosa, di lavorare con questi giocatori, un grande allenatore e di far parte della storia di questo club. Tutto questo mi fa credere ancora di più in questo grande progetto. Sono cresciuto come persona qui, come essere umano e anche come giocatore. Quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto e spero di vincere molti altri trofei qu

Neymar: "Voglio vincere la Champions, non il Pallone d'Oro"

Calciomercato 2020-2021 Thauvin, niente Milan: va in Messico al Tigres 21 ORE FA