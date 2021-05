Florian Thauvin lascia l'Olympique Marsiglia e va a giocare in Messico, al Tigres. Il 28enne attaccante francese era finito nel mirino di diversi club italiani negli scorsi mesi, in particolare del Milan che - per bocca del dt Paolo Maldini - aveva espresso pubblicamente l'apprezzamento e l'interesse nei suoi confronti. Niente Italia, invece: il Tigres ha infatti annunciato ufficialmente di avere ingaggiato Thauvin a partire dal prossimo 1 luglio ovvero da quando il giocatore sarà libero dal contratto che lo lega all'OM.

Thauvin ritrova Gignac

Al Tigres Thauvin ritroverà il suo connazionale ed ex compagno di squadra al Marsiglia André-Pierre Gignac: i due avevano indossato la maglia del club fancese per due stagioni, dal 2013 al 2015 prima che Gignac (oggi 35enne) si trasferisse in Messico.

