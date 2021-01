La notizia era nell'aria da tempo e, come accaduto con Arkadiusz Milik al Marsiglia, trattandosi del Napoli di De Laurentis come controparte, ha preso le pieghe della telenovela. Ora però è ufficiale: Fernando Llorente è un nuovo attaccante dell'Udinese. L'attaccante spagnolo, che negli ultimi giorni era stato accostato all'Athletic Bilbao (club "di casa", in cui è cresciuto ed esploso), si accorda coi friulani per un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2022. Indosserà la maglia numero 32.